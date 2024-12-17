Adıyaman'da iş makinası devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Akif Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iş makinası, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da İş Makinesi Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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