Adıyaman\'da kamyonete sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı

Adıyaman'da kamyonete sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'nde kamyonet kasasına sıkışan bir kedi, vatandaşların ihbarı üzerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan kedi daha sonra doğaya bırakıldı.
ADIYAMAN'da kamyonun kasasına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetin kasasına kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi kurtardı. Ekiplerin titiz müdahalesi sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, doğaya salındı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?