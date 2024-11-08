Adıyaman'da Kaza: 11 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Kaza: 11 Yaralı

Adıyaman\'da Kaza: 11 Yaralı

Gerger'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Durum ciddi.

08.11.2024 21:33
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ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Gerger karayolunun 42'nci kilometresinde meydana geldi. Sinan İlya (29) yönetimindeki 33 F 5245 plakalı hafif ticari araç ile Bayram Alptekin (24) yönetimindeki 34 CZU 761 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ömer Doyar (23), Yılmaz Arslan (24), Dilan İlya (22), Ayşe İlya (30), Mehmet Mirza İlya (10), Emir Özatar (26), Mehmet Emin Aluç (54), Ömer İlya (6) ve Sümeyya İlya (32) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. 11 yaralı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman ve Kahta Devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Emin Aluç'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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