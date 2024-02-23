Adıyaman'da Kek Yedikten Sonra Rahatsızlanan 8 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Kek Yedikten Sonra Rahatsızlanan 8 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman\'da Kek Yedikten Sonra Rahatsızlanan 8 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Cahit Zarifoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda bir öğrencinin evden getirdiği keki yiyen 8 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu. İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Veliler, çocuklarının zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirildiğini belirtti.

23.02.2024 15:29
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Adıyaman'da kek yedikten sonra rahatsızlanan 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Cahit Zarifoğlu İlkokulu ve Ortaokulunda bir öğrencinin evden getirdiği keki yiyen 8 öğrenci, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 8 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Velilerden Yıldız Akgüven, gazetecilere, bir öğrencinin evden getirdiği keki yiyen kendi çocuğuyla birlikte bazı öğrencilerin zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirildiğini, kendilerinin de haber verilmesi üzerine buraya geldiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Kek Yedikten Sonra Rahatsızlanan 8 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Kek Yedikten Sonra Rahatsızlanan 8 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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