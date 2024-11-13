Adıyaman'da Kent Lokantası ve Çay Evi Açılışı

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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Demokrasi Parkı'nda hizmete açılan Kent Lokantası, Emekli Çay Evi ve Kadın Dinlenme Evi'ni ziyaret etti.

Adıyaman Belediyesi tarafından Demokrasi Parkı'nda 23 Ağustos'ta açılışı yapılan; üç çeşit yemeğin 50 TL, çayın ise 3 TL'ye sunulduğu Kent Lokantası ve Emekli Çay Evi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tutdere, parkta tek tek tokalaşarak hemşehrileriyle sohbet etti.

Başkan Tutdere, burada bir dengbejin Kürtçe klamıyla karşılandı. Dengbej, klamını seslendirirken Başkan Tutdere de karşılamaya eşlik etti. Lokantadan evine yemek götüren bir vatandaş da Başkan Tutdere'ye hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Buradan her gün yemek alıyoruz götürüyoruz, çok teşekkür ederiz. Ömrünüz uzun olsun, Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Ziyaretinde Başkan Tutdere, Kent Lokantası'nda vatandaşlarla öğle yemeği yedi, ardından Emekli Çay Evi'nde çay içerek vatandaşların taleplerini dinledi. Kadın Dinlenme Evi'ni de ziyaret eden Başkan Tutdere'ye, buradan yararlanan bir kadın, tesisin kadınlar için çok değerli bir hizmet olduğunu belirterek teşekkürlerini sundu.

Tutdere, hizmetlerin artarak devam edeceğini dile getirdi, "Siz bize destek oldukça çalışma azmimiz artacak. Kentimizi daha güzel, ferah ve yaşanabilir bir hale getirmek için durmaksızın çalışacağız" diye konuştu.