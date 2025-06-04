Adıyaman Belediyesi sınırlarında sahipli köpeğin saldırısına uğrayan yabancı uyruklu kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdulmuti Abdullah (33), Yenipınar Mahallesi'nde yürüdüğü sırada sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Abdullah, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Köpek Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?