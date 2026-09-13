Adıyaman'da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman\'da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Adıyaman'da bir sitenin bahçesindeki kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Özel ekipman ve halatlar kullanarak kuyuya inen ekipler, yavru kediyi zarar görmeden bulunduğu yerden çıkararak koruma altına aldı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da bir sitenin bahçesindeki kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Özel ekipman ve halatlar kullanarak kuyuya inen ekipler, yavru kediyi zarar görmeden bulunduğu yerden çıkardı.

Adıyaman'da bir sitenin bahçesindeki kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Kayalık Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde yer alan Çamkent Sitesi'nde meydana geldi. Kuyudan kedi sesleri geldiğini fark eden site sakinleri, durumu zaman kaybetmeden İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.

SANİYELERLE YARIŞTILAR

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kuyunun derinliğini ve minik kedinin konumunu tespit ederek çalışma başlattı. Özel ekipman ve halatlar yardımıyla kuyuya inen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yavru kediye zarar vermeden ulaştı. Dakikalar süren hassas operasyonun ardından kuyudan çıkarılarak güvenli alana alınan yavru kedi koruma altına alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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