Adıyaman'da Modern Kesimhane ve Hayvan Pazarı Projesi İlerliyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Modern Kesimhane ve Hayvan Pazarı Projesi İlerliyor

Adıyaman Belediyesi, modern kesimhane ve hayvan pazarı projesinde inşaatı büyük ölçüde tamamladı. Başkan Tutdere, tesisin Kurban Bayramı'na kadar hizmete hazır olacağını belirtti.

14.03.2025 14:44  Güncelleme: 14:51
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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin modern kesimhane ve hayvan pazarı projesinde inşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, " Kurban Bayramı'na kadar tesisimizi tam anlamıyla hizmete hazır hale getirmek için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor" dedi.

Adıyaman'da büyük bir ihtiyaç haline gelen modern kesimhane ve canlı hayvan pazarı, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Merkezi mevkiinde inşa ediliyor. Kentte uzun yıllardır eksikliği hissedilen modern, hijyenik ve entegre kesimhane ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarı projesinde önemli bir aşamaya gelindi.

İnşaatın yüzde 80'i tamamlanırken, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Kesimhane ve idari bina inşaatlarının ise yüzde 50'si tamamlandı.

Tutdere, sahada yaptığı incelemelerin ardından projenin ilerleyişi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Başkan Tutdere, Kurban Bayramı'na kadar tesisin tamamlanması için yoğun çaba sarf edildiğini aktardı. Tutdere, "Adıyaman'ımıza kazandıracağımız modern Hayvan Pazarı ve Kesimhanemizin inşaat süreci hızla ilerliyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarımız büyük ölçüde tamamlandı. Şimdi altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına odaklanmış durumdayız. Kesimhane ve idari bina inşaatlarımızda sona yaklaştık. Kurban Bayramı'na kadar tesisimizi tam anlamıyla hizmete hazır hale getirmek için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Modern Kesimhane ve Hayvan Pazarı Projesi İlerliyor - Son Dakika

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