Adıyaman'da motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.M.E. idaresindeki 02 MA 289 plakalı motosiklet, Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 44 NF 032 plakalı otomobile çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsüyle motosikletteki A.N. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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