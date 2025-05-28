Adıyaman'da Öğrencilere Moral Pikniği - Son Dakika
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Adıyaman'da Öğrencilere Moral Pikniği

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28.05.2025 13:34  Güncelleme: 15:09
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Adıyaman\'da Öğrencilere Moral Pikniği
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Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi, YKS'ye hazırlanan öğrenciler için moral ve motivasyon pikniği düzenledi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin katıldığı etkinlikte, öğrenciler müzik eşliğinde eğlenerek stres attı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için Beşpınar Mesire Alanı'nda moral ve motivasyon pikniği düzenledi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de etkinliğe katılarak öğrencilerle halay çekti, coşkuya ortak oldu.

AKEM, üniversite sınavına girecek gençler için Beşpınar Mesire Alanı'nda piknik düzenledi. Yerel müzisyenlerin sahne aldığı etkinlikte öğrenciler müzik eşliğinde stres atarken, arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Piknik havasında geçen buluşmada renkli görüntüler ortaya çıktı.

"Başaracağınıza yürekten inanıyorum"

Etkinlikte öğrencilere hitap eden Tutdere, "Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Zorlu ve stresli bir süreci geride bırakmak üzeresiniz. Verdiğiniz emeklerin karşılığını almaya, hayal ettiğiniz üniversitelere yerleşmeye az kaldı. Kursun ilk günlerinde söylediğim gibi: Çalışmak ve hedefe odaklanmak başarıyı getirir. Bu süreçte gösterdiğiniz gayreti yakından takip ettik ve sizinle gurur duyuyoruz. Sınavda hep birlikte güzel sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

" Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, yanınızdayız"

Sınavdan sonra da öğrencilerin yanlarında olacaklarını söyleyen Tutdere, "Üzerinize düşeni yaptığınızda göreceksiniz ki başarı kendiliğinden gelecektir. Hayalini kurduğunuz üniversitelerde okuyacağınıza gönülden inanıyorum. Sadece sınav sürecinde değil, sonrasında da her zaman yanınızda olacağız. Üniversiteye yerleştiğinizde de, mezuniyetinize kadar desteğimizi sürdüreceğiz. Sizlerle aramızda güçlü bir bağ oluştu. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, biz her zaman burada olacağız" diye konuştu.

"Gençlerden aldığımız enerjiyle şehrimizi yeniden inşa ediyoruz"

Konuşmasında Adıyaman'daki belediye çalışmalarına da değinen Tutdere, "Kentimiz zor zamanları geride bırakıyor. Altyapıdan üstyapıya kadar pek çok alanda iyileşme süreci devam ediyor. Siz gençlerden aldığımız enerjiyle şehrimizi yeniden inşa ediyoruz. Daha güvenli, daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir Adıyaman için hep birlikte çalışıyoruz. Adıyaman'ın çocukları cesur, çalışkan ve kararlıdır. Sizlere güveniyoruz, başaracaksınız. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Tutdere, konuşmasının ardından öğrencilerin halay isteğini geri çevirmedi. Gençlerle birlikte halay çeken Tutdere, hem coşkuya ortak oldu hem de sınav öncesi heyecanına eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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