Adıyaman'da Orman Temizliği Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da Orman Temizliği Kampanyası

Adıyaman\'da Orman Temizliği Kampanyası

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçelerinde, 'Orman Benim' kampanyası kapsamında orman temizliği yapıldı. Kampanya, orman yangınlarının önlenmesi ve çevreye olan zararın en aza indirilmesi amacıyla düzenlendi. Gölbaşı ve Besni ilçelerinde düzenlenen etkinliklere kaymakamlar, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

04.05.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçelerine "Orman Benim" kampanyası kapsamında orman temizliği yapıldı.

Orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi ve vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla "Orman Benim" kampanyası Gölbaşı Kaymakamlığının organizatörlüğünde gerçekleştirildi.

Ozan Köyünde düzenlenen programa Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Besni ilçesinde de Taşlıyazı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda atık ve çöpler el birliğiyle toplanarak temiz çevre ve yangınları önleme vurgusu yapıldı.

Etkinliğe Kaymakam Çağlar Partal, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, kurum ve daire amirleri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Adıyaman, Gölbaşı, Besni, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Orman Temizliği Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
14:44 Herkes onu konuşuyor Hamit Altıntop’un A Milli Takım için ettiği laflara bakın Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın
14:41 Afyonkarahisar Belediye Başkanı Göçmenlere Fahiş Fiyat Uygulaması Yapacak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Göçmenlere Fahiş Fiyat Uygulaması Yapacak
14:29 Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu Alex’ten önce kızı geldi Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu! Alex'ten önce kızı geldi
14:02 Semih Kılıçsoy’u neden kadroya almadılar Hamit Altıntop’tan olay açıklamalar Semih Kılıçsoy'u neden kadroya almadılar? Hamit Altıntop'tan olay açıklamalar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 15:18:48. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Orman Temizliği Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement