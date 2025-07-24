Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Albet köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.