Adıyaman'da Orman Yangınına Müdahale
Adıyaman'da Orman Yangınına Müdahale

15.08.2025 17:34
Besni ilçesindeki orman yangınına 3 helikopter ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Atmalı köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ile Gölbaşı ve Besni ilçe itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, bölgede gazetecilere, yangının başlangıçta ot yangını olarak başladığını, ardından çam ormanına sıçradığını belirtti.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için mücadele ettiklerini aktaran Varol, şöyle konuştu:

"Maalesef önce aşağı kesimlerde başlayan ot yangını, daha sonra çam ormanına sirayet ederek yaklaşık 200 hektarlık alanın zarar görmesine neden oldu. Bunun yaklaşık 150 hektarlık kısmının tamamen etkilendiğini değerlendiriyoruz. Alanın bir bölümünde ormanlık kesim, diğer kısmında ise tamamen otla kaplı bölgeler bulunuyor. Yangının başlamasından itibaren ekiplerimiz yoğun bir şekilde müdahale etti. Orman teşkilatımız, jandarmamız, Besni Belediyesi başta olmak üzere, bölgedeki belediyelerimizin itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu."

Kontrol altına alınmak üzere

Yangının kısa sürede soğutma çalışmalarının başlayacağını belirten Vali Varol, "Arazöz ve tankerlerin yanı sıra süreç boyunca 3 helikopter de havadan yangına müdahale etti. Şu anda yangın çok küçük bir alana sıkışmış durumda. İnşallah kısa süre içinde tamamen söndürüp soğutma çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Yangının, yerleşim yerini tehdit etmediğini ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Jandarma teşkilatımız ve AFAD, bu konuda gerekli tedbirleri en başından itibaren aldı. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için vatandaşlarımızla birlikte tüm gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Yangının çıkış sebebi şu an için belirlenemedi, soruşturma sonucunda netlik kazanacak."

Kaynak: AA

