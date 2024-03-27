Osmanlı geleneği olan 'zimem defteri' Adıyaman'da sürdürülüyor - Son Dakika
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Osmanlı geleneği olan 'zimem defteri' Adıyaman'da sürdürülüyor

Osmanlı geleneği olan \'zimem defteri\' Adıyaman\'da sürdürülüyor

Adıyaman'da bulunan Ebubekir Kız Kur'an Kursu Hocası Fatma Mutlu ve ekibi, Osmanlı döneminden gelen 'zimem defteri' geleneğini sürdürerek ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödüyor. Hayırseverlerin desteğiyle borç defterlerini satın alan ekip, dezavantajlı mahallelerde dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını kapatıyor. İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, bu geleneğin Kur'an-ı Kerim'in fakirin gözetilmesini tavsiye etmesiyle başladığını belirtti. Geçen yıl 500 bin liralık borç kapatılan uygulama bu yıl 800 bin liraya ulaşmayı hedefliyor.

27.03.2024 14:03  Güncelleme: 14:05
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Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneği, Adıyaman'daki bir kuran kursu hocasının girişimleriyle sürdürülüyor.

İl Müftülüğü Ebubekir Kız Kur'an Kursu Hocası Fatma Mutlu ve ekibi, yaklaşık 3 yıldır "zimem defteri" uygulamasını devam ettiriyor.

Uygulama kapsamında dezavantajlı mahallelerde dolaşan ekipler, hayırseverlerin desteğiyle borç defterlerini satın alıyor.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, AA muhabirine, ramazanın yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Zimem defteri uygulamasının aslında Osmanlı geleneği olduğunu anlatan Haliloğlu, şöyle devam etti:

"Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, fakirin fukaranın gözetilmesini bize tavsiye ediyor. Allah'ın verdiği nimetleri paylaşmayı, ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyacını görmeyi bizlere, tavsiye ediyor. Bizim bu yaptığımız çalışma da Osmanlı'da bir gelenekti. Biz de bu geleneği sürdürmeye devam ediyoruz."

Uygulamayla ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarının kapatıldığını hatırlatan Haliloğlu, "Fatma Mutlu hocamız, Türkiye Diyanet Vakfının bir gönüllüsü olarak bizim adımıza sahada çalışıyor, fakir ihtiyaç sahiplerini tesir etmek suretiyle hayırseverlerin varlıklı kişilerden aldığı desteklerle bakkaldaki, hatta bir zücaciyedeki bir çeyiz için aldığı borcunu gidiyor, kapatıyor. Biz bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle sizin aracınızla varlıklı kişilere, hayır sahiplerine de sesleniyorum. Bize destek olursanız biz bunları daha fazla kişiye ulaştırırız." dedi.

800 bin liralık borç kapatmayı hedefliyorlar

Fatma Mutlu da geçen yıllarda ramazan süresince 500 bin liralık borcun kapatıldığını hatırlatarak, bu yıl ise 800 bin liraya ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

İhtiyaç sahiplerinin bu uygulamadan memnun olduğunu dile getiren Mutlu, uygulama sırasında borçlarının silindiğini öğrenen vatandaşların yaşadığı mutluluğun kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Hayırseverlerden bu uygulamaya destek olmalarını isteyen Mutlu, "Ben ve ekibim, 3-5 kişi olarak geziyoruz. Sadece ramazanda değil, züccaciye borçları, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin kırtasiye borçlarını da ödüyoruz. Bu ekip işi tek başına olacak bir iş değil. O yüzden hayırsever ve gönüllülere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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