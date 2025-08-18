Adıyaman\'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ş.E. idaresindeki 02 HU 568 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolunun 25'inci kilometresinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ş.E'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.