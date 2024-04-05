Adıyaman\'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımını ziyaret etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Fenerbahçe Koleji ile karşılaşacak olan Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımını ziyaret ederek başarılar diledi. Başkan Akın, takıma tam destek verdiklerini belirtti.