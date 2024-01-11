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Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Adıyaman'da yapılan operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen 3 zanlı tutuklandı. Operasyon kapsamında Demokratik Bölgeler Partisi Adıyaman İl Başkanı A.A. ve geçmişte Barış ve Demokrasi Partisi Adıyaman İl Eş Başkanı olarak görev yapmış B.P. ile M.E. gözaltına alındı. Zanlılar, terörist cenaze törenleri, Öcalan'a özgürlük yürüyüşleri, açlık grevleri ve Kobani olaylarını desteklemek gibi eylemleri organize etmekle suçlanıyor.

Adıyaman\'da PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
11.01.2024 - 18:39,  Güncelleme: 19:01
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Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Başsavcılık koordinesinde 8 Ocak'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Demoktarik Bölgeler Partisi Adıyaman İl Başkanı A.A. geçmiş yıllarda Barış ve Demokrasi Partisi Adıyaman İl Eş Başkanı olarak görev yapmış B.P. ile M.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından, "geçmiş yıllarda kent merkezinde düzenlenen terörist cenazeleri için törenler ve anma etkinlikleri, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük yürüyüşleri, açlık grevleri, Kobani olaylarını desteklemek gibi birçok sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği gerekçesiyle" adli mercilere sevk edilen zanlılar A.A. B.P. ile M.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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