Adıyaman\'da PKK Operasyonu: 3 Gözaltı

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ADIYAMAN'da, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu belirlenen 3 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde, dijital materyal ele geçirilirken; 3 şüpheli gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.