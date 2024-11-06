Adıyaman'da PKK Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da PKK Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Adıyaman'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan A.Y. tutuklandı. Zanlı HDP'den adaydı.

06.11.2024 16:47
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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen A.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının 2015 yılında HDP'den Adıyaman milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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