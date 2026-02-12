Adıyaman Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel 2 Bin 500 Kişilik İftar Çadırı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, ramazan ayı boyunca Kent Meydanı'nda kurulacak 2 bin 500 kişilik iftar çadırı ile vatandaşları aynı sofrada buluşturacak. Gıda kolisi dağıtımları da ay boyunca devam edecek.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen hazırlık toplantısında, ramazan ayı boyunca şehrin dört bir yanında yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda, bu yıl da Kent Meydanı'nda dev bir iftar çadırı kurulmasına karar verildi. 2 bin 500 kişi kapasiteli çadır, Adıyamanlıları aynı sofrada buluşturacak.

6 Şubat depremlerinin izlerini silmek için çalışmalarına devam eden belediye, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşları da yalnız bırakmayacak. "Halk Kart" desteği kesintisiz şekilde sürdürülürken, "Market Kartı" uygulamasıyla vatandaşlara ihtiyaçlarını diledikleri gibi karşılama imkanı sunulacak. Ramazan ayı boyunca gıda kolisi dağıtımları da aralıksız devam edecek. Ayrıca, bayram öncesinde özel içerikli bayram kolileri hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Mimar Sinan Camii ve Saat Kulesi önüne kurulacak mahyalarla kent, ramazanın manevi atmosferine uygun şekilde aydınlatılacak. Aydınlatma çalışmaları ramazan ayından bir gün önce tamamlanarak kent bayram havasına hazırlanacak. Geleneksel ramazan topu atışı ise her yıl olduğu gibi bu yıl da kaleden gerçekleştirilecek.

Adıyaman'da ramazan ruhunu yansıtacak bir "Ramazan Sokağı" kurulacak. Ayrıca vatandaşların bayram ziyaretlerini huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklarda bayram sonuna kadar sürecek kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışmaları yapılacak.

Belediye bünyesinde 25 Şubat'ta düzenlenecek personel yemeğinin ardından mart ayı meclis toplantısı gününde meclis üyeleriyle iftar programında bir araya gelinecek.

Ramazan ayının en geniş katılımlı buluşması ise 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek; tüm sivil toplum kuruluşlarının, il protokolünün ve siyasi parti temsilcilerinin davetli olacağı programda kentteki birlik ve dayanışma ruhu pekiştirilecek.