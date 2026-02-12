Adıyaman Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel 2 Bin 500 Kişilik İftar Çadırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adıyaman Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel 2 Bin 500 Kişilik İftar Çadırı

12.02.2026 12:20  Güncelleme: 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi, ramazan ayı boyunca 2 bin 500 kişilik iftar çadırı kurarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtımlarına devam edecek. Şehirde çeşitli etkinlikler ve hazırlıklar yapılacak.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, ramazan ayı boyunca Kent Meydanı'nda kurulacak 2 bin 500 kişilik iftar çadırı ile vatandaşları aynı sofrada buluşturacak. Gıda kolisi dağıtımları da ay boyunca devam edecek.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen hazırlık toplantısında, ramazan ayı boyunca şehrin dört bir yanında yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda, bu yıl da Kent Meydanı'nda dev bir iftar çadırı kurulmasına karar verildi. 2 bin 500 kişi kapasiteli çadır, Adıyamanlıları aynı sofrada buluşturacak.

6 Şubat depremlerinin izlerini silmek için çalışmalarına devam eden belediye, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşları da yalnız bırakmayacak. "Halk Kart" desteği kesintisiz şekilde sürdürülürken, "Market Kartı" uygulamasıyla vatandaşlara ihtiyaçlarını diledikleri gibi karşılama imkanı sunulacak. Ramazan ayı boyunca gıda kolisi dağıtımları da aralıksız devam edecek. Ayrıca, bayram öncesinde özel içerikli bayram kolileri hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Mimar Sinan Camii ve Saat Kulesi önüne kurulacak mahyalarla kent, ramazanın manevi atmosferine uygun şekilde aydınlatılacak. Aydınlatma çalışmaları ramazan ayından bir gün önce tamamlanarak kent bayram havasına hazırlanacak. Geleneksel ramazan topu atışı ise her yıl olduğu gibi bu yıl da kaleden gerçekleştirilecek.

Adıyaman'da ramazan ruhunu yansıtacak bir "Ramazan Sokağı" kurulacak. Ayrıca vatandaşların bayram ziyaretlerini huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklarda bayram sonuna kadar sürecek kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışmaları yapılacak.

Belediye bünyesinde 25 Şubat'ta düzenlenecek personel yemeğinin ardından mart ayı meclis toplantısı gününde meclis üyeleriyle iftar programında bir araya gelinecek.

Ramazan ayının en geniş katılımlı buluşması ise 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek; tüm sivil toplum kuruluşlarının, il protokolünün ve siyasi parti temsilcilerinin davetli olacağı programda kentteki birlik ve dayanışma ruhu pekiştirilecek.

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Belediye, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel 2 Bin 500 Kişilik İftar Çadırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum
RTÜK, ihanet sahneleri gerekçesiyle Kıskanmak dizisine ceza verdi RTÜK, ihanet sahneleri gerekçesiyle Kıskanmak dizisine ceza verdi
Dursun Özbek müjdeyi verdi RAMS Park için yeni hamle Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle

13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 13:55:16. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel 2 Bin 500 Kişilik İftar Çadırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.