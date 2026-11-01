Adıyaman'da refüje çıkan aracın yardımına giden kadına başka otomobil çarptı - Son Dakika
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Adıyaman'da refüje çıkan aracın yardımına giden kadına başka otomobil çarptı

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Adıyaman\'da refüje çıkan aracın yardımına giden kadına başka otomobil çarptı
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Adıyaman-Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde dün akşam meydana gelen kazada, refüje çıkan aracın yardımına giden kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan sürücü kaçtı.

ADIYAMAN'da kazayı görünce yardım etmek için aracından inen Didem K.'ye, otomobil çarptı. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AGM 855 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüje çıktı. Bu sırada yardım etmek için 02 AGZ 291 plakalı otomobilinden inen Didem K., başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Didem K., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan sürücü kaçtı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da refüje çıkan aracın yardımına giden kadına başka otomobil çarptı - Son Dakika
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