Adıyaman'da Roma Yemekleri Canlandırıldı

Adıyaman'da, Roma dönemine ait yemekler yapıldı

ADIYAMAN - Adıyaman Üniversitesi öncülüğünde yürütülen "Geçmişten günümüze Perre'de yemek kültürü" projesi kapsamında, Roma dönemine ait yaklaşık 1800 yıllık yemekler arkeolojik kazı verilerine dayanarak yeniden canlandırıldı.

Perre Antik Kenti'nde elde edilen bulgulardan hareketle geliştirilen projede, antik Roma mutfağı ile Adıyaman'ın geleneksel mutfak kültürü bir araya getirilerek özgün bir arkeogastronomi çalışması ortaya kondu. Etkinlikte, dönemin yemek pişirme tekniklerine ve malzemelerine uygun şekilde hazırlanan 5 ana yemek, 2 tatlı ve 2 içecek, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Antik çağlarda yapılan yemeklerden mercimek ezme, gruel, buğday lapası, pultes, kuruyemişli köfte, defneli libum, baharatlı yufka, pontus tatlısı, içecek posca, antik çağdaki yemekler, üniversitenin arkeloloji topluluğunun Gençlik ve Spor Bakanlığının ÜNİDES Projeleri kapsamında yapıldı.

Yapılan programla ilgili bilgi veren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, "Adıyaman bir açık hava müzesi ve zengin bir mutfağı var. Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Bu anlamda günlük yerel mutfakla, Kommagene dönemindeki beslenme alışkanlığı harmanlanarak gastronomisi ve Adıyaman'ın turizmin, Perre Antik Kentinin tanıtımını hedefliyoruz. Perre Antik Kentte yapılan kazılarda o döneme ait beslenme alışkanlığına ait veriler ve bilgiler ışığında yerel Adıyaman mutfağıyla hazırlanarak antik Perre kentinin tanıtımı ve Adıyaman gastronomisinin tanıtımını yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

Şeflerden Nurdan Çakır Tezgin ise, "Yemeklerimizde antik yemekleri kullandık ama Adıyaman bölgesinin buğdayı, bulguru, gülü, buraya ait ne varsa kullandık. Burayla örtüşen yemekleri kullanmaya gayret ettik. Mercimek lapası, pancar kök sebzelerinin lapaları, nohut mercimek çok kullanılmış. Malum Adıyaman'da da böyle kullanılıyor. Hep antik dönemde, 2 bin ile 3 bin yıl arasında kullanılmış olan yiyeceklerle yapılmış olan yemekler bu güne taşıdık biz açıkçası biz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Ezgi Kovancı ise, "Geçmişten gelen lezzetleri bugün burada görüyoruz. Geçmişten gelen bu lezzetleri böyle bir etkinlikte tadıyor olabilmek hepimiz için çok büyük bir şans diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Kardelen Çelik ise, "Geçmişten günümüze biraz değişime uğramış, damak zevkimize biraz farklı geldi ama bu deneyimi yaşamak bizler için keyifli oldu. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.