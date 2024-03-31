Adıyaman'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.
Adıyaman İl Seçim Kurulu görevlileri, Turgut Reis Mahallesi'nde ikamet eden ve hastalığı ya da engeli nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen vatandaşların evine "seyyar sandık" götürdü.
Sandık görevlileri, Süleyman Zeynep Işık çifti ile Saniye Ulu'nun evlerine giderek oy kullanma hakkında seçmenleri bilgilendirdi.
Vatandaşlar, "seyyar sandık"ta oylarını kullandı.
Saniye Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemediğini belirterek, evine kadar gelen görevlilere teşekkür etti.
Süleyman Işık ise okula oy kullanmaya gidemediğini ifade ederek, "sandığı ayağına kadar getiren" ekiplere teşekkür etti.
Adıyaman merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 51 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Seyyar Sandık Uygulamasıyla Engelli Seçmenler Oy Kullanıyor - Son Dakika
İstanbul'da yapılacak olan yerel seçimlerde 11 milyon 314 bin 516 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. İstanbul Barosu, seçim güvenliği için Seçim Güvenliği Yardım Masası kurdu. Masanın iletişim numarası 0212 393 08 39 olarak duyuruldu. Masaya Türkiye'nin her yerinden seçim hukuku ile ilgili sorular iletilerek destek alınabilecek.
Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Mehmet Saygılı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Saygılı, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Kabinde oyunu kullanan Saygılı, zarfı sandığa bıraktıktan sonra mührü teslim ederek imzasını attı. Saygılı, seçimlerin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni etti.
Kastamonu'da saat 08.00'de başlayan oy kullanımı için vatandaşlar okullarda yoğunluk oluşturdu. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi başladığı saatten itibaren vatandaşlar okulların yolunu tuttu. Kastamonu il merkezinde 268 sandıkta 87 bin 917 seçmenin oy kullanacağı belirtilirken, vatandaşlar oy işlemi için okullarda yoğunluk oluşturdu.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Tutuş, oy kullanma işlemi sonrasında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin İzmit'e, Kocaeli'ye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi ve önümüzdeki dönemde hizmetkar olmayı hedeflediklerini belirtti.
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Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, yerel seçimlerde oy kullandı ve Türkiye ve Antalya'da demokrasi kültürünün kazanmasını istediğini belirtti.
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