Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Bahçecik Mahallesi'nde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ve alınan ifadeler doğrultusunda 5 şüphelinin kimliğini belirledi.
Adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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