Adıyaman\'da sebze halinde çalışan Suriyeli genç bıçaklanarak öldürüldü

ADIYAMAN'da, sebze halinde çalışan Suriye uyruklu 16 yaşındaki Abdullah El Hamuud, çıkan tartışmada iş yeri sahibi tarafından 11 bıçak darbesiyle öldürüldü. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Sebze Hali içerisinde İsmail Mustafa Akkı (40) ile yanında çalışan Suriye uyruklu Abdullah El Hamuud arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akkı, yere yatırdığı Hammud'u elindeki bıçağı art arda sapladı. Hamuud'un çığlık seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Akkı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 11 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Hamuud, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Hamuud, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Hamuud'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Hammud'un yaşamını yitirdiği olay anı ise bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. (DHA)