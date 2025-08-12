Adıyaman\'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 79 AAF 095 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, Tut-Adıyaman kara yolu 8. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 18 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
