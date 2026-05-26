Adıyaman\'da Tefecilik Operasyonu: 4 Tutuklama

Adıyaman'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tefecilik yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 3 tabanca, tüfek, silahlara ait fişekler ile çok sayıda senet ve hesapların tutulduğu dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.