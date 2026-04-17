Adıyaman\'da Ters Laleler Baharı Müjdeliyor

Adıyaman'da baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı.

Halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ve Türkiye'de koruma altındaki ters laleler, baharın gelişiyle merkeze bağlı Kayaönü köyü kırsalındaki yüksek rakımlı bölgede açtı.

Kayaönü köyü kırsalına gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, doğaya renk katan ters laleleri fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ters laleleri görmek için bölgeye gelen Zeynep Nur Özçelik, AA muhabirine, "Uzun zamandır gelmeyi düşünüyordum. İlk kez gördüm, koparmanın cezasının yaklaşık 700 bin lira olduğunu duydum. Fotoğraflar çektik." dedi.

Sıla Özçelik de ters laleleri çok sevdiğini ve bölgeye gelerek fotoğraf çektiğini söyledi.