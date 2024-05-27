Adıyaman\'da tırla çarpışan otomobilde 2 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Seyfi Can Önal idaresindeki XB 955 XB Gürcistan plakalı otomobil, Gölbaşı- Kahramanmaraş kara yolu Çatalağaç köyü yakınlarında M.E.D idaresindeki 31 KCF 47 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Gürcistan uyruklu Nino Bıbınızde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İhbar bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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