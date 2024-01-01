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Adıyaman'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 motosiklet sürücüsüne 71 bin 922 lira ceza kesildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda yarış yapan motosikletlerin olduğu ihbarını aldı.
Ekipler, belirlenen 5 motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 71 bin 922 lira idari para cezası uyguladı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Yüksek Cezalar - Son Dakika