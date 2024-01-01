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Adıyaman'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Yüksek Cezalar - Son Dakika
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Adıyaman'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Yüksek Cezalar

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda yarış yapan motosikletlerin olduğu ihbarını aldı. Belirlenen 5 motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 71 bin 922 lira idari para cezası uygulandı.

Adıyaman\'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Yüksek Cezalar
01.01.2024 - 13:11,
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Adıyaman'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 motosiklet sürücüsüne 71 bin 922 lira ceza kesildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda yarış yapan motosikletlerin olduğu ihbarını aldı.

Ekipler, belirlenen 5 motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 71 bin 922 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA
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