Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 02 ABB 990 plakalı otomobil, Mustafa Vural yönetimindeki 02 AAZ 599 plakalı otomobille, Adıyaman- Kahta kara yolu fuar alanı yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçtaki 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Vural, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?