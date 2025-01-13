Adıyaman'da Uluslararası İş Birliği Görüşmeleri - Son Dakika
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Adıyaman'da Uluslararası İş Birliği Görüşmeleri

Adıyaman\'da Uluslararası İş Birliği Görüşmeleri

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Arup temsilcileri, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret ederek şehirdeki projeler ve iş birliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulundular.

13.01.2025 15:11  Güncelleme: 15:18
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(ADIYAMAN)- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve danışmanlık şirketi Arup'un temsilcileri, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret ederek şehirde yürütülen projeler ve iş birliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve danışmanlık şirketi Arup'un temsilcilerini ağırladı.  Altınşehir Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarete Arup lideri Thomas Sagris, İrlanda Arup ekibinden Justin Abbot, Arup Türkiye ekibinden Ayşegül Atacan Öğüt ve Yonca Ercümen katıldı.

Ziyaret sırasında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Arup tarafından desteklenen projelerin şehre sağladığı katkılar ele alındı. Başkan Tutdere, Adıyaman'ın yeniden inşa ve kalkınma sürecinde, uluslararası iş birliklerinin önemine değinerek, "Adıyaman, 6 Şubat depremlerinde büyük yara aldı. Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak ve halkımızın yaşam kalitesini artırmak adına yapılan her iş birliği bizim için çok kıymetli. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Arup ekibine destekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. Adıyaman için dayanışma ve birlikte hareket etmenin önemini her zaman vurguluyoruz" dedi.

Ziyaret kapsamında Arup ekibi tarafından kentte gerçekleştirilecek 4. saha gezisiyle ilgili detaylar paylaşıldı. Gezide, Adıyaman'ın yeniden yapılanma sürecinde yürütülen projeler yerinde incelenecek ve gelecekteki iş birlikleri değerlendirilecek.

Kaynak: ANKA

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