Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonlarında 28 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonlarında 28 Zanlı Gözaltına Alındı

Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda yapılan aramalarda 357 gram kubar esrar, 135 gram kenevir tohumu, 105 gram sentetik uyuşturucu, 41 kök kenevir, 2 gram eroin ve 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

29.07.2024 16:09
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 21-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 357 gram kubar esrar, 135 gram kenevir tohumu, 105 gram sentetik uyuşturucu, 41 kök kenevir, 2 gram eroin ve 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Adıyaman, Kenevir, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonlarında 28 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonlarında 28 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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