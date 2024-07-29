Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce 21-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 357 gram kubar esrar, 135 gram kenevir tohumu, 105 gram sentetik uyuşturucu, 41 kök kenevir, 2 gram eroin ve 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
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