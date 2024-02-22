Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir şüpheli yakalandı. Ekipler, kent kırsalında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamaları sırasında durdurdukları bir araçta 80 gram esrar, 190 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

22.02.2024 19:55  Güncelleme: 19:58
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında farklı zamanlarda asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda durdurduğu bir araçta, 80 gram esrar, 190 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.O, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA

Adıyaman, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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