İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 8 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap, 43 gram esrar ve 12 gram skunk ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
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