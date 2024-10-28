Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan tırı durdurdu.
Ekipler tırda yaptıkları aramada, 12 kilogram skunk, 70 gram eroinin ham maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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