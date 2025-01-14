Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 177 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerden İ.K. ile Y.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, H.İ.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?