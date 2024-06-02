Adıyaman\'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaa göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il kırsaında durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.U. ile D.K. sevk edildiği ilgili hakimlikçe tutuklandı.
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