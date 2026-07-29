Adıyaman'da Yangın Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Yangın Şüphelisi Tutuklandı

Adıyaman\'da Yangın Şüphelisi Tutuklandı
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Ali Dağı'ndaki yangınla bağlantılı biri şüpheli tutuklandı, yangın kontrol altına alındı.

ADIYAMAN'da, Ali Dağı mesire alanında çıkan yangınla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçen pazar günü Adıyaman- Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde gece saatlerinde ormandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Olayın ardından Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Toros Dağları, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Yangın Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

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