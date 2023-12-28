 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'da Yanında Çalışan Suriyeli Genç Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da Yanında Çalışan Suriyeli Genç Bıçaklanarak Öldürüldü

Adıyaman'da İsmail Mustafa Akkı tarafından yanında çalışan Suriye uyruklu Abdullah El Hamuud 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Akkı, olayın ardından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Adıyaman\'da Yanında Çalışan Suriyeli Genç Bıçaklanarak Öldürüldü
28.12.2023 - 11:22,
Abone Ol

ADIYAMAN'da yanında çalışan Suriye uyruklu Abdullah El Hamuud'u (16) 11 yerinden bıçaklayarak öldüren İsmail Mustafa Akkı (40), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'ndeki sebze halinde meydana geldi. İsmail Mustafa Akkı ile yanında çalışan Suriye uyruklu Abdullah El Hamuud arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Akkı, yere yatırdığı Hammud'u 11 yerinden bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hamuud, kurtarılamadı. Olayın ardından Akkı gözaltına alındı.

İsmail Mustafa Akkı, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Suriye, Güvenlik, Adliye, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Yanında Çalışan Suriyeli Genç Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika


12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi

Son Dakika
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:50 Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:43:07. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Yanında Çalışan Suriyeli Genç Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement