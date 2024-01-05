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Adıyaman'da Yapay Zeka ile Oluşturulan İslam Temalı Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Yapay Zeka ile Oluşturulan İslam Temalı Resim Sergisi Açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından yapay zeka desteğiyle oluşturulan 'İslam tarihi, Kur'an-ı Kerim kıssaları, Türk-İslam tarihi, hadisi şerifler ve Filistin-Gazze' temalı resim sergisi açıldı. Sergide, yaklaşık 250 öğrenci tarafından yapılan 400 civarındaki görseller sergileniyor.

Adıyaman\'da Yapay Zeka ile Oluşturulan İslam Temalı Resim Sergisi Açıldı
05.01.2024 - 16:12,
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yapay zekayla oluşturulan "İslam tarihi, Kur'an-ı Kerim kıssaları, Türk-İslam tarihi, hadisi şerifler ve Filistin-Gazze" temalı resim sergisi açıldı.

Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından yapay zeka desteğiyle oluşturulan, resimlerle oluşturulan sergi meraklıların beğenisine sunuldu.

Proje Öğretmeni Mehmet Emin Karaman, AA muhabirine, yapay zeka çalışmalarıyla ilk defa İslam tarihi, peygamber kısalarını, ayet ve hadisi şerifleri yapay zekayla resimlediklerini söyledi.

Yaklaşık 250 öğrenci tarafından yapılan 400 civarındaki görsellerin sergilediklerini anlatan Karaman, bu alanda daha önemli işleri ortaya koymayı hedeflediklerini vurguladı.

Okul Müdürü Mehmet Doğan ise yapay zekanın doğru kullanılması gerektiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Projede yer alan öğrenciler de yaptıkları görselleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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