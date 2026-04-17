Adıyaman'da Yeni Aile Sağlığı Merkezleri Tamamlanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında Adıyaman'ın kent merkezinde inşa edilen aile sağlığı merkezi binalarında sona gelindi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca ihalesi yapılarak hayata geçirilen merkezlerin kısa sürede hizmete alınması planlanıyor.

Açıklamada, yeni Aile Sağlığı Merkezlerinin vatandaşların sağlık hizmetlerine daha güvenli ve erişilebilir şekilde ulaşmasına katkı sağlayacağı belirtilerek, depremin ardından sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Yatırımlarla birlikte vatandaşların daha modern ve güvenli ortamlarda sağlık hizmeti almasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, kentin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, yeni yatırımlarla birlikte hem mevcut ihtiyaçların karşılanacağını hem de güçlü bir sağlık altyapısının oluşturulacağını belirtti.

Şirik'in merkezlerde incelemelerde bulunduğu ziyarette, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Mustafa Kutlu ve teknik ekibin de yer aldığı bildirildi.