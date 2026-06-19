Adıyaman Belediyesi'nden Yks Adaylarına Ücretsiz Ulaşım Desteği - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nden Yks Adaylarına Ücretsiz Ulaşım Desteği

19.06.2026 12:07  Güncelleme: 12:44
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Adıyaman Belediyesi, hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek adaylar için belediye otobüslerinde ücretsiz ulaşım uygulaması başlattı. Sınav günleri saat 14.00'e kadar geçerli olacak uygulamada adaylar, sınav giriş belgelerini göstererek tüm hatlarda ücretsiz seyahat edebilecek.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belediye otobüslerinde ücretsiz ulaşım uygulaması başlattı.

Alınan karar doğrultusunda, cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek YKS oturumlarına katılacak adaylar, kent genelinde hizmet veren belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek.

SINAV GÜNLERİ SAAT 14.00'E KADAR ÜCRETSİZ

Uygulama, sınavın yapılacağı her iki gün de saat 14.00'e kadar geçerli olacak. Adaylar, sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde belediyeye ait toplu taşıma araçlarını tüm hatlarda ücretsiz kullanabilecek.

Öğrencilerin hak kaybı yaşamaması ve uygulamadan kolaylıkla haberdar olabilmesi amacıyla Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından belediye otobüslerine ve duraklara bilgilendirme afişleri asıldı.

BAŞKAN TUTDERE'DEN ADAYLARA BAŞARI DİLEĞİ

Eğitim dostu belediyecilik anlayışıyla gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, YKS'ye girecek tüm adaylara başarılar diledi.

Başkan Tutdere, sınav günü trafikte olan vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulunarak, öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşımını aksatacak yoğunlukların oluşmaması için herkesin hassasiyet göstermesini istedi.

Adıyaman Belediyesi, sınav süresince öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sorunsuz bir sınav günü geçirmesi için ilgili birimleriyle koordineli şekilde sahada olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nden Yks Adaylarına Ücretsiz Ulaşım Desteği - Son Dakika

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