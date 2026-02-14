Adıyaman'da sağanak, sele neden oldu (3)
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Kahta-Gerger kara yolunun 7'nci kilometresinde çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri güvenlik önlemleri alırken, çöken yolun etrafı işaretlenerek trafik kontrollü şekilde tek şerit üzerinden sağlanmaya başladı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Yol Çöktü - Son Dakika
