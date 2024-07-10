Adıyaman'da Yöresel Kıyafetler Diken Hacı Tümay, Geleneksel Mesleğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Yöresel Kıyafetler Diken Hacı Tümay, Geleneksel Mesleğini Sürdürüyor

Adıyaman'da terzilik mesleğini icra eden Hacı Tümay, yarım asırdan fazla süredir şalvar ve yelek dikimini sürdürüyor. Küçük dükkanında çalışan Tümay, okullar ve çeşitli kurumlardaki halk oyunları ekiplerine ve talep edenlere yöresel kıyafetler hazırlıyor. Diktikleri şalvar ve yeleklerin çok beğenildiğini belirten Tümay, mesleğin teknolojiye direndiğini ve yetişen eleman bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Gençlere meslek öğrenmeleri için çağrıda bulunan Tümay, mesleğini severek yaptığını ve insanlara hizmet etmenin kendisine mutluluk verdiğini söyledi.

10.07.2024 11:25
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Adıyaman'da yöresel kıyafetler diken ve kentte son usta olarak bilinen Hacı Tümay, gelişen teknolojiye rağmen yarım asrı aşkın süredir şalvar ve yelek hazırlıyor.

Tarihi Oturakçı Pazarı'ndaki 12 metrekarelik iş yerinde terzilik mesleğini icra eden Tümay, okullar ve çeşitli kurumlardaki halk oyunları gösteri ekipleri ile talep edenlere şalvar ve yelek dikimini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Terzi Hacı Tümay, AA muhabirine, yarım asırdan fazla süredir mesleğini devam ettirdiğini söyledi.

Küçük dükkanında tek başına çalıştığını ifade eden Tümay, "Burası 12 metrekarelik bir dükkan. Adıyaman'ın kendine has şalvarını ve yeleğini burada müşterilerin hizmetine sunuyoruz. Okullardaki halk oyunları ekiplerinin kıyafetlerinden şalvar ve yeleği dikiyoruz." dedi.

Diktiklerinin çok beğenildiğini belirten Tümay, "Şalvar ilimize has yöresel giyim modeli, hemen hemen her kesimden ilgi görüyor. İl dışına, hatta yurt dışına kadar dikip gönderdiğim oluyor. Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerdeki müşterinin isteğine göre dikiyorum." diye konuştu.

Tümay, terziliğin teknolojiye direndiğini ve yetişen eleman bulmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Teknoloji gittikçe ilerliyor, ileride meslek dalında çökmeler olacak. Meslek erbabı yetişmiyor. Meslek liselerinden kaynakçı, elektrikçi gibi dallarda kişiler iş bulabiliyor ama bizim gibi terzi, berber, fırın gibi mesleklerde ise çırak yok ve bu meslekler zamana direniyor. Bunun gibi mesleklerin de okullarının açılması gerekiyor."

"Severek yapıyorum"

Öğrencileri meslek öğrenmeleri için işletmelere davet eden Tümay, şunları kaydetti:

"Şu an çırak yok. Birçok üniversite mezunu genç, iş sahibi olamıyor, onların bu mesleklere yönelmelerini istiyorum. Buradan gençlere de sesleniyorum hem okula gidin hem de meslek öğrenmeye gelin. Bu şekilde bu mesleklerin de önü açılmış olur. Eskiden bu bahsettiğim işlerde yüzlerce usta vardı, şu an bu rakam çok az. Mesleğimi severek yapıyorum. İnsanlara hizmet etmek gibisi yok. Şükür, rızkımdan da şikayetçi değilim."

Kaynak: AA

Adıyaman, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Yöresel Kıyafetler Diken Hacı Tümay, Geleneksel Mesleğini Sürdürüyor - Son Dakika

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