Adıyaman'da Zabıta Ekipleri Dilencilere İşlem Yaptı

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Adıyaman'da kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerden zor durumda olduğunu belirterek para isteyen ve zabıta ekiplerince yakalanan dilencilere işlem yapıldı.

Şehir merkezinin belirli noktalarında devriye ve kontrol faaliyetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bazı dilencilerin yoldan geçen yayalar ve ışıklarda duran araç sürücülerinden para istediğini tespit etti.

Yakalanan dilencilerin üst aramasında 500 lira bulundu.

Şüphelilere, Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılırken dilencilikten elde edilen paralara el konuldu.