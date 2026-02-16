Adıyaman'da Zincir Market Denetimi - Son Dakika
Adıyaman'da Zincir Market Denetimi

Adıyaman\'da Zincir Market Denetimi
16.02.2026 11:24
Ramazan öncesi Adıyaman'daki marketlerde fiyat denetimi yapıldı, aykırılıklar tespit edildi.

Adıyaman'da ramazan ayı öncesinde zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri marketlerdeki denetimlerde, sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti.

Reyonları gezen ekipler fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

Denetimler kapsamında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı fiiller tespit edilen işletmeler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Denetimlerin ramazan ayı boyunca süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Adıyaman, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Zincir Market Denetimi - Son Dakika

11:50
SON DAKİKA: Adıyaman'da Zincir Market Denetimi - Son Dakika
