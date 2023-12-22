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Adıyaman'da Zırhlı Araç Devrildi: 3 Uzman Çavuş Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Zırhlı Araç Devrildi: 3 Uzman Çavuş Yaralandı

Adıyaman'ın Kömür beldesinde devriye görevi sırasında kontrolden çıkarak devrilen zırhlı araçta bulunan 3 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da Zırhlı Araç Devrildi: 3 Uzman Çavuş Yaralandı
22.12.2023 - 10:45,
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ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen zırhlı araçtaki 3 uzman çavuş yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kömür beldesinde meydana geldi. Kırsal alanda devriye görevi sırasında sürücü öğrenilemeyen 'Kirpi' olarak tabir edilen askerleri taşıyan zırhlı araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan uzman çavuşlar Mehmet D.(29), Emir Can K.(29) ve Ramazan E. (25) yaralandı. Yaralı askerler, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da Zırhlı Araç Devrildi: 3 Uzman Çavuş Yaralandı - Son Dakika
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