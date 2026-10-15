Adıyaman\'da Zümrüt Apartmanı davasında aileler 1 yıl 10 aydır rapor bekliyor

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği Zümrüt Apartmanı davasında bilirkişi raporu 1 yıl 10 aydır dosyaya sunulmadı. Depremde yakınlarını kaybeden aileler, "Daha kaç yıl bekleyeceğiz" diyerek Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulundu.

Adıyaman'ın Merkez ilçesi Eskisaray Mahallesi'nde bulunan Zümrüt Apartmanı'nın yıkılması sonucu, en küçüğü 1,5 yaşında bebek olmak üzere 25 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin önce müteahhit Bilal Karakuş, statik proje müellifi ve statik fenni mesul İsmail Serşad Özçelik, mimari proje müellifi ve mimari fenni mesul Muhittin Büyük ve yapı sahibi Osman Yaşar Okşak hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Ardından, binanın inşa edildiği dönemde Adıyaman Belediyesi'nde görev yapan eski Belediye Başkanları Osman Bulut ve Mahmut Özbek, eski İmar Müdürleri Mehmet Salih Alkayış ve İrfan Günay Çelik, eski Yapı Kontrol Müdürü Ferhat Bülent Özer, eski Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Ruhsat Büro elemanları Abdurrahman Karaaslan ve Fazlı Karakuş hakkında da aynı suçtan dava açıldı ve dosyalar birleştirildi.

1 YIL 10 AYDIR BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA SUNULMADI

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Aralık 2024'te görülen ilk duruşmada, sanık ve avukatlarının itirazı üzerine dosyaya yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. Aradan 1 yıl 10 ay ve 9 duruşma geçmesine rağmen bilirkişi raporu dosyaya sunulmadı. Duruşma 17 Aralık'a ertelendi.

"YAKINLARIMIZIN HAYATI BU KADAR MI DEĞERSİZ?"

Depremde yakınlarını kaybedenler, bilirkişi raporunun hala dosyaya sunulmamasına tepki göstererek Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulundu.

Aileler, "İlk duruşmadan itibaren her duruşma, 'bilirkişi raporunun dönüşünün beklenilmesine' denilerek ertelenmektedir. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 8 ay geçti, 1 yıl 10 aydır ise bilirkişi raporu bekliyoruz. Adalet Bakanı'na sesleniyoruz: Daha kaç yıl bekleyeceğiz? Yakınlarımızın hayatı bu kadar mı değersiz? Dosyalarımızın sürüncemede bırakılmasını istemiyoruz. Bilirkişi raporlarının bir an önce hazırlanarak dosyalara sunulmasını ve yargılamaların gecikmeksizin ilerletilmesini istiyoruz" dedi.