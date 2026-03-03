Adıyaman'daki Deprem Davasında Savcıdan Müfettahe

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 16 kişinin yaşamını yitirdiği "No: 87" apartmanın yıkılmasına ilişkin davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, yapı sahibi, fenni mesul ve statik proje müelliflerinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan "No: 87" apartmanının yıkılması sonucunda 16 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, yapı sahibi Abuzer Tuncay, fenni mesul ve statik proje müellifleri Ramazan Turan ve Kemal Aydın hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Duruşma 27 Mart'a ertelendi

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 5 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi. Raporda, 3 sanığın da binanın yıkılmasında sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Taraf avukatlarının esasa ilişkin savunma için süre talep etmesi üzerine duruşma 27 Mart'a ertelendi.

"İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı"

Duruşmanın ardından aileler, Adıyaman Adliyesi önünde açıklama yaptı. Müşteki avukatı Yusuf Özperçin, "Savcının mütalaasında 'bilinçli taksirle' olayı geçiştirmesi ve en nihayetinde yargılanan şahısların, 'evet, yine biz bu işten tabiri caizse kurtulduk' demesi gibi bir sonuca doğru gidiliyor. Mütalaanın aksine, 'olası kastla' bu sanıkların gerekli cezayı alması için çabalayacağız" dedi.

Depremde yakınlarını kaybeden Ali Karayılan, "Biz adalet istiyoruz" ifadelerini kullanırken; enkazda yakınlarını yitiren Ali Yılmaz ise "Bir daha insanlar ölmesin diye buradayım. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" diye konuştu.

"Sorumlular tutuklansın, en azından içimize biraz su serpsinler"

Depremde abisiyle birlikte 5 yakınını kaybeden Remziye Karakuş da "Giden canlarımızı geri getiremeyeceğiz ama adalet istiyoruz" dedi. Ailesinden 7 kişiyi kaybeden Zeynep Ergün ise yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Bir aileden 7 canın gitmesi ne demek? Bir kişi ölünce bir sene yas tutulur. Biz kaç sene yas tutacağız? Kim sorumluysa tutuklasınlar. En azından içimize biraz su serpsinler, biraz rahat edelim."